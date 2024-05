TRIESTE - Un caso di febbre Dengue è stato accertato a Trieste oggi, lunedì 27 maggio, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. Lo rende noto il Comune di Trieste, annunciando che questa sera, dalle 19, saranno avviate «misure preventive di disinfestazione radicale» in un'area che si estende da via Catullo fino al giardino pubblico De Tommasini, per un raggio di 200 metri. L'ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Dipiazza, «consentirà di effettuare gli interventi di eliminazione dei focolai larvali».

Durante il trattamento si dispone di «ripristinare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta presente negli orti o, in alternativa, proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico». Per le prossime settimane viene inoltre «ordinato di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larve per evitare che gli stessi focolai si riformino», come ad esempio «evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana».

Sempre per stasera, dalle 19.30 sino alle 22.30 e comunque fino a cessata necessità, l'ordinanza prevede «l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti stradali» dell'area interessata dal trattamento: via Catullo, via Tibullo, vicolo dell'Ospitale Militare, via Fabio Severo, via Papiniano, via del Coroneo, via Stoppani, via del Ronco, via Pietro Nobile, via Alessandro Volta, via Guglielmo Marconi, via Carpison, via San Francesco d'Assisi.