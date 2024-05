Trento. Figlio perseguita la madre e la minaccia di morte. La donna chiede aiuto a una parente: «Telefonami durante il giorno, se non rispondo lancia l'allarme»

TRENTO - Ventinovenne arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della madre, ultrasettantenne. Arrivato a casa della donna, al rifiuto di aprire la porta, l’uomo ha iniziato a inveire contro di lei, urlando e minacciandola di morte, tanto da provocarle un forte stato di ansia e preoccupazione.

Pertanto, impaurita, la vittima ha deciso di chiamare i carabinieri, anche perché il figlio già in passato si era reso protagonista di atti simili nei suoi confronti. Giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri ha individuato il giovane sotto casa e lo ha fermato, mentre altri militari hanno provveduto a tranquillizzare la donna, che ha riferito che quello era soltanto l’ultimo di una serie di episodi analoghi, di essere terrorizzata e di vivere nella paura, tanto da essere arrivata al punto di accordarsi con una parente affinché la contattasse telefonicamente a intervalli regolari, solo per assicurarsi che stesse bene e nel caso di una mancanza di risposta, per allertare subito le forze dell’ordine.

I militari, preso atto della gravità della situazione, hanno proceduto all’arresto del giovane che, su disposizione del Pm, è stato ristretto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo, in attesa dell’udienza di convalida.