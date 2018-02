Carambola fra auto sul Passante di Mestre: traffico rallentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Un incidente che ha coinvolto due auto è avvenuto poco dopo le 19 sul Passante di Mestre, al chilometro 392, poco dopo il, in direzione Trieste.Quattro i feriti, tutti lievi, soccorsi dal Suem-118. Sul posto sono intervenute anche la Polstrada, il soccorso stradale e quattro mezzi di CAV Spa con gli ausiliari della società autostradale in supporto alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.Le auto incidentate hanno costretto a ridurre il traffico solamente sulla corsia centrale con pesanti rallentamenti con possibili code in