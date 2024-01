Tragedia in Alto Adige. Spazza la neve dalla strada, cade dal trattore e muore

BOLZANO - Muore mentre sgombera la neve con il trattore in Alto Adige. L'incidente è stato scoperto solo nella mattinata di oggi, 7 gennaio, in una strada di montagna in località Latzfons in valle Isarco. Dopo le intense nevicate di ieri, 6 gennaio, l'uomo era impegnato a pulire la stradina con il suo trattore munito di una lama sgomberaneve ed è uscito di strada precipitando per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la croce bianca, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ma l'uomo era ormai deceduto.