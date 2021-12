Meteo, Natale e Santo Stefano con pioggia e neve: allerta gialla su sei regioni

Allerta meteo per Natale. La Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su sei regioni proprio nel giorno di Natale. Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio e Molise si collocano in fascia gialla con il rischio moderato dovuto alle abbondanti piogge che cadranno sul terrirorio.

Proprio tra Natale e Santo Stefano si scaglierà sull'Italia una perturbazione che porterà maltempo e anche neve in alcune aree dell'Appennino. Ad essere colpite in generale saranno le aree del Centro Nord mentre al Sud il meteo si manterrà stabile e si potrà godere anche di qualche raggio di sole. In generale però si assisterà ad un aumento delle temperature, le nevicate previste, infatti, si avranno solo in quota, per la gioia dei vacanzieri.