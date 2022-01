Escursionista morta a malga Coel: è scivolata per decine di metri

TRENTO Un'escursionista, di 61 anni di Asola (Mantova), ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi 22 gennaio dopo essere scivolata per decine di metri lungo un pendio erboso, mentre stava percorrendo il sentiero numero 264 che collega malga Lodranega a malga Coel in Val di Breguzzo, a circa 1.800 metri di quota. Insieme a lei, altri due compagni di escursione sono scivolati lungo lo stesso pendio, procurandosi dei politraumi. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato poco dopo le 13.30 da un altro compagno di escursione che si trovava più a monte e che ha visto i tre scivolare, perdendoli di vista.

