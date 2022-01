È di Nettuno e si chiama Manuel Fagnani il 28enne morto ieri pomeriggio alle 15 a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, sulle piste di snowboard del Trentino Alto Adige. Il giovane era in vacanza sulla neve con la fidanzata. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma pare che il ragazzo abbia perso il controllo dello snowboard finendo contro un grosso albero. Sul posto il soccorso alpino di zona e la Polizia di Stato di Moena: indagini ancora in corso.

Manuel era molto conosciuto ad Anzio e Nettuno per la sua attività di tatuatore: di recente aveva inaugurato un nuovo negozio proprio in centro. La comunità di Nettuno è in lutto e sulla sua pagina social stanno arrivando centinaia di messaggi di condoglianze e affetto.

(Foto: Luciano Sciurba)