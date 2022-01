San Martino di Castrozza, muore a 28 anni mentre scia: fuori pista contro gli alberi

Prima domenica dell'anno tragica sulle piste da sci del Trentino. Un 28enne è morto mentre stava sciando lungo la pista 3 di San Martino di Castrozza: sarebbe uscito dal tracciato prestabilito, andando a sbattere contro gli alberi a bordo pista. Immediatamente è stato lanciato l'allarme dai presenti ma, nonostante i soccorsi tempestivi, per il turista non c’è stato nulla da fare. Inutile il tentativo di rianimare il 28enne, che era già in arresto cardiaco. Sul posto la Polizia di Moena, l'elicottero e i sanitari del 118.