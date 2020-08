Coronavirus, diretta Zaia: «Ecco perchè le misure della Regione stanno funzionando, lo dicono i numeri»

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Chi deve fare il tampone?

Operatori delle Rsa e altre realtà sanitarie.

Operatori sanitari in ospedale pubblico ed extra ospedalieri.

Badanti, operatori che prestano assistenza domiciliare a categorie fragili.

Operatori agricoli stagionali.

Lavoratori all'estero per trasferte di durata fino alle 120 ore.

Cittadini che sono stati in Romania o Bulgaria.

Gruppi target (comunità particolari).

Obbligo di test per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia, Malta (e quelli che arrivano da Paesi con obbligo di quarantena).

Come chiedere il tampone?

comunicazione

sanzioni

Test rapidi in porti e aeroporti

Veneto, il presidentetorna in diretta oggi - 17 agosto - e aggiorna sui dati relativi al contagio e alle vittime del Covid, e sulle misure adottate dalla Regione per contrastare l'eventuale seconda ondata del virus.Il governatore: «Oggi nel bollettino regionale sul Covid c'è un'analisi approfondita sugli isolamenti dopo l'incontro video di stamani, 17 agosto, con iai quali tengo sempre il fiato sul collo. I numeri dicono che abbiamo agito bene. Sono 1.380.323 tamponi eseguiti in questi 7 mesi, ai quali vanno aggiunti i test rapidi. E' la base di tutti i nostri provvedimenti e delle strategie di contrasto.Sono 21.256 i positivi oggi rispetto ai 18.950 del 18 maggio giorno della riapertura con quindi 2.306 positivi in più in 90 giorni, praticamente 3 mesi esatti. Isolati siamo andati dai 3870 del 18 maggio ai 6394 di oggi - ha spiegato Zaia - Importanti i ricoverati passati da 541 a 119 , ancora più significativo le terapie intensive: dalle 51 di 3 mesi fa a 5 di oggi. Quindi un grande successo della prevenzione. Da 1803 a 2096 sono purtroppo salite le vittime ma con oltre 600 persone dimesse dagli ospedali.sono 1.634 sui 6.394 in isolamenti, quindi il 25.5%. Ma ci sono i sintomatici che sono solo lo 0.03% dei positivi e addirittura lo 0.01% degli isolati.Ecco cos'è cambiato: ci sono molti asintomatici. Non dobbiamo abbassare la guardia ma quello che stiamo facendo sta dando i suoi frutti»I tamponi sono stati 13.896 in questi ultimi due giorni:, non due giorni qualsiasi, vanno ringraziati tutti gli operatori. I positivi sono solo 37: il 2 per mille. Ovvero 0.02%.Il futuro saranno test sempre più evoluti, non più solo tamponi, di cui noi siamo stati gli apripista, ma test rapidi.«Se avessimo avuto i tamponi rapidi all'inizio della pandemia - ha commentato il governatore - saremmo riuscti a limitare al massimo i danni del virus e tenerlo sotto controllo»«Ancora non è chiaro come riprenderà, ma bisogna lavorare per riaprirla in sicurezza. E' fondamentale».«Per colpa di qualcuno che ha violato le regole - attacca il governatore - pagano purtroppo tutti. Ma chiuse le discoteche non abbiamo certo risolto il problema, io non inasprirò le regole, anzi, chiederò che gli imprenditore del settore e i lavoratori siano ristorate economiche. Sono gli unici che non hanno preso nulla finora».«L'uso obbligatorio solo dalle 18 sembra assurdo, mi aspettto provvedimenti più stringenti da Roma. Noi non cambieremo l'ordinanza con le nuove norme fino al 6 settembre»Nuova ordinanza in vigore fino al 6 settembre in Veneto: il tampone diventa obbligatorio per chi arriva dall'estero e per chi va in vacanza in. C'è l'obbligo di comunicare l'avvenuto rientro all'Ulss entro 24 ore, chi non lo farà sarà soggetto a sanzioni.I cittadini devono daredi avvenuto ingresso in Veneto all'Ulss territoriale per essere sottoposti al test.Chi non chiede il tampone entro le 24 ore è soggetto a. Crediamo molto nel senso civico dei cittadini.«Stiamo predisponendo di attivarci nei punti di arrivo come porti e aeroporti con tamponi rapidi per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia». Lo annuncia il Governatore del Veneto Luca Zaia.«Non abbiamo i banchi con le ruote», ha ironizzato Zaia, spiegando come sarà il rientro a scuola a Settembre in Veneto: i bambini fino a 6 anni senza mascherina, gli operatori devono avere tutti la mascherina. Si può partire dai primi di settembre. Obbligo di misurazione della temperatura, patto di corresponsabilità tra genitori e scuola, mappatura delle presenze per ricostruire i contatti in caso di contagio. Ma le condizioni di riapertura delle scuole saranno le stesse dell'anno scorso.Il pubblico può rientrare disponendosi a scacchiera negli impianti all'aperto, si entra con la mascherina e si può togliere solo una volta seduti. Il Dpcm prevede che si possa ammettere il pubblico negli impianti, ad eccezione di campionati nazionali ed internazionali riconosciuti.Discoteche e luoghi di assembramento: «C'è un Dpcm, esistono già regole precise. Per noi ferragosto è festa in spiaggia, anche, e l'invito ai ragazzi è di fare attenzione e portare la mascherina in caso di assembramento», la spiegato Zaia. Ferragosto vietato (ma non troppo): spiaggia sì, falò no. E' caos regole Zaia ha fatto un annuncio che accende la speranza dell'arrivo sul mercato di un test di autodiagnosi Covid valido e veloce: «Il dottor Rigoli a Treviso sta testando la saliva e i primi risultati sono buoni. Se funzionasse quello sarebbe una svolta: si va all'autodiagnosi con un semplice esame».«Quando è uscita questa notizia ho subito chiesto chi avesse chiesto il bonus - ha ricostruito il rpesidente Luca Zaia -. Tre politici veneti hanno confermato di aver fatto richiesta. Avuta questa notizia ho deciso di sentirli e capire cosa fosse accaduto, ho fatto quello che deve fare una persona perbene. Ho parlato con i tre fra ieri e oggi, due li ho incontrati lunedì pomeriggio, mi hanno spiegato le loro posizioni, tutti e tre hanno fatto domanda, due hanno avuto l'erogazione e dicono di aver girato i soldi ad altre realtà, mentre il vicepresidente Forcolin non ha proseguito nel presentare la richiesta allegando le documentazioni richieste. Spero che Tridico dia presto le liste. Questi sono i presupposti. Sono persone affrante, con le quali abbiamo lavorato bene in questi anni, ma...» ( LEGGI TUTTO