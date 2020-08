Coronavirus, Luca Zaia: «In Veneto 37 positivi al rientro dalle vacanze»

Vacanzieri al rientro in Veneto: 37 positivi su 13.866 tamponi fatti. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, riferendosi ai test effettuati negli ultimi due giorni ai turisti tornati in regione. «Equivale al 2,6 persone per mille - ha aggiunto - ma è un lavoro che va fatto. La macchina tamponi negli aeroporti è stata messa in piedi in due giorni. È una cosa che funzion, ma bisogna aumentarne l'incidenza».

Discoteche chiuse, Linus accusa: «Perché le avete fatte aprire? Eravate ubriachi o interessati?»

Covid, contagi tra i vacanzieri romani: Malta (con 30 casi) batte Spagna, Grecia e Croazia



«Il futuro della ricerca del Covid sarà sempre più il, test rapido. Tra qualche settimana sentiremo sempre più parlare di questo». Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, facendo il punto sulle attività di ricerca dei soggetti positivi al Sars-Cov2.

Zaia: «Tamponi obbligatori a chi arriva in Veneto dall'estero»

