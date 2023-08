Celine morta a Bolzano, l'autopsia: «Uccisa dall'ex con nove coltellate, le due ferite fatali alla gola»

Com'è morta Celine Frei Matzohl, la ragazza uccisa a 21 anni e per il cui omicidio è stato fermato l'ex 28enne, Omer Cim: l'autopsia, effettuata nelle scorse ore dal medico legale, ha svelato i particolari da cui si può stabilire una prima ricostruzione del delitto, avvenuto in Alto Adige.

Celine, l'autopsia: uccisa con 9 coltellate

Sul corpo della ventenne, il medico legale incaricato stamattina dell'autopsia, ha rinvenuto nove coltellate, più due lesioni «più piccole superficiali da punta, tutte tra collo e torace alto». Il giudice per le indagini preliminari, Alvise Dalla Francesca Cappello, ha convalidato il fermo dell'ex compagno, Omer Cim, 28 anni, disposto domenica dal pm Günter Morandell. Per l'indagato è stata disposta la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.