Celine, allarme inascoltato: aveva denunciato il killer. Fatale quell'ultimo chiarimento

BOLZANO - Lo aveva lasciato e denunciato ai carabinieri per comportamenti violenti rifacendosi al Codice Rosso, la norma che tutela le vittime di violenza domestica e di genere. Lo aveva fatto a giugno, poche settimane prima di essere ritrovata nell'appartamento dell'ex, a Silandro, in Val Venosta, accoltellata a morte nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare i suoi 21 anni.



Celine Frei Matzhol è l'ennesima vittima di una relazione finita nel sangue, un rapporto malato da cui ha cercato di uscirne con le proprie forze, chiedendo l'aiuto dello Stato. Era così sollevata dal porre fine a tutto quanto, la giovane altoatesina, tanto da voler festeggiare l'evento con degli amici. Una festa che non è mai andata in scena, perché Celine è morta.