di Alda Vanzan

Raccontano che alle tre di notte, mentre nella sede del Nazareno Lorenzo Guerini distillava il lungo elenco dei candidati, il ministro alla Giustizia Andrea Orlando sia impallidito. Nelledelil nome del suo braccio destro non c'era, il venezianoche era indicato come la priorità delle priorità dalla componente Dems di minoranza, escluso.Uno sfregio ad Orlando, che peraltro ha appreso durante la lettura dei nomi di essere candidato non nella sua Liguria ma catapultato in Emilia Romagna, per colpire Martella? Di fatto un veto di, anche se Renzi ha negato («Non c'è stato alcun veto»), semmai solo questioni di deroghe per chi aveva già svolto tre mandati.Che lo strappo consumato al Nazareno sia stato pesante lo si evince anche daldiffuso ieri pomeriggio per annunciare la riunione dell'esecutivo convocato per stamattina a Padova: Il gruppo dirigente ascolterà il resoconto delle concitate, travagliate e controverse trattative avvenute negli ultimi giorni a Roma. Tre aggettivi che rendono l'idea del clima. Anche perché pure di posizioni . Il primo è stato quello che ha riguardato il ministro dei Beni culturali, la cui candidatura è durata 18 ore: poco prima delle 21 Franceschinied è spuntato. «Ho trovato più onesto rinunciare sia perché sarò candidato nel collegio uninominale di Ferrara e nel plurinominale in Romagna, sia perché trovo che Marco Minniti possa dare risposte dirette alla», ha detto il ministri dei Beni culturali...