Pd, tutti i candidati del Veneto: Renzi non corre, il big è Franceschini Dentro i fedelissimi /Leggi i nomi

di Alda Vanzan

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Fuori, da. Con la novità che, il big catapultato a Venezia è il ministro ai Beni culturali. E fuori dai listini proporzionali, quelli che garantiscono l’elezione, anche il sottosegretario, piazzato in un collegio uninominale.Sono le liste che il Partito Democratico ha approvato alle 4 del mattino , dopo giorni di trattative ed estenuanti rinvii della direzione nazionale. Ma è un via libera che ha sancitoche non ha partecipato al voto. Il ministro Andrea Orlando ha affermato di non essere stato coinvolto nella formazione delle liste, lette a notte fonda al Nazareno: «I nomi li sentiamo solo ora, non li abbiamo neanche letti». Le scelte compiute dal segretario Matteo Renzi sono indicative: la minoranza diventa ancora più “piccola”, non solo le percentuali congressuali non sono state rispettate, ma soprattutto le componenti di Orlando e di Michele Emiliano diventano ininfluenti. Significa che se il 4 marzo il Pd dovesse crollare, Renzi non si troverà opposizioni forte interne, ma un esercito di fedelissimi che appoggerà e difenderà le sue scelte., coordinatore dei Dems di Orlando.Le liste plurinominali venete partorite al Nazareno - ma ci sono 24 ore di tempo per i ricorsi - sono state così composte.capolista il ministroseguito da. Ail deputato uscente. Ail deputato uscentecon la collega(l’unica in quota orlandiana) più l’ex sindaco di Este. Atutti uscenti:. AGian Pietro detto. E qui va detto che Rotta, pur in seconda posizione, non ha nulla da temere: avrebbe pure un collegio blindato in Toscana.Al proporzionale al, al Veneto 1 il venezianoe l’uscente trevigiana, mentre in Veneto 2 i parlamentari ricandidati. Intanto a Padova il partito ha aperto le porte della sede regionale per l’accettazione delle candidature davanti al notaio.