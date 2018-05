Camion sbanda e si incastra in un New Jersey: chiusa l'autostrada

di Paola Treppo

FRIULI e VENETO - Camion sbanda e siin un: chiusa l'. L'è accaduto intorno alle 6.30 in A4, in direzione, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro, al km 479.1 e lo svincolo di Latisana, al km 461,5.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco e i mezzi meccanici, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo, forse per evitare un ostacolo - non è chiaro - ed è finito in mezzo alla carreggiata, occupandola per intero. Nessuno è rimasto ferito ma è stato necessario chiudere l'autostrada con uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. Alle 8 di oggi, lunedì 21 maggio, una autogru sta rimuovendo il camion. Si sono formate lunghe code.