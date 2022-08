Avio, schianto nella notte: morto 21enne. «Sbalzato fuori dall'abitacolo»

TRENTO - Un 21enne di Avio è morto in un incidente stradale nella notte in Trentino. Verso l'1.30, l'auto su cui il giovane viaggiava assieme ad altre due persone è uscita di strada ad Isera impattando violentemente contro un muro. Il 21enne, Emanuele Campostrini, seduto sul sedile posteriore, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo a diversi metri di distanza, morendo sul colpo. Le altre due persone hanno invece riportato gravi ferite ma non sembrano essere in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

La dinamica

Il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro un muro per evitare alcuni ragazzi in strada. Il 21enne, seduto sul sedile posteriore, è stato sbalzato fuori ed è morto. Immediato l'intervento dei vigili dei fuoco volontari di Isera e Rovereto e la polizia stradale.