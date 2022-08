Quattro feriti nello schianto tra auto all'incrocio, in ospedale anche un bambino

MONTEREALE VALCELLINA - Quattro feriti - tre adulti e due bambini - in un incidente stradale che si è verificato questa mattina, giovedì 11 agosto, all'incrocio tra le ex provinciali 19 e 69 a Montereale Valcellina, lungo la strada che porta a Vajont. Due auto si sono scontrate per cause ancorta al vaglio da parte delle forze dell'ordine. La sala operativa regionale del soccorso (Sores) ha inviato sul posto tre ambulanze e l'automedica. Quattro i feriti, tra cui uno dei bambini, che sono stati portati all'ospedale di Pordenone.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Maniago, che hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato alle operazioni di soccorso.