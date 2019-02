Friuli-VG, Fedriga ottiene lo sconto sul "contributo di solidarietà" all'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Mentre il Veneto combatte per la propria, la regione, che autonoma lo è già, ha contrattato uncon Roma che viene firmato tra poche ore, oggi pomeriggio 25 febbraio, al Ministero dell'Economia. Il nuovo patto è quello presentato recentemente dal governatore Massimiliano Fedriga in Consiglio regionale. Il nuovo accordo tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli VG, che avrà durata triennale, prevede una consistentedel "" che la Regione Friuli versa al bilancio dello Stato quale "" delle. Rispetto all'assegno pagato dalla giunta Serracchiani, lo sconto in tre anni raggiunge gli. «E' un primo passo - ha commentato soddisfatto il governatore Fedriga - potremo trattenere in Regione le imposte locali sugli immobili, sono risorse che rimarranno nel territorio».L'accordo, come prevede lodel Friuli VG, è vincolante: per tre anni, fino al 2021, lo Stato non potrà modificarlo né "inventare" altre forme di prelievo ai danni del bilancio regionale.