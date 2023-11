SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Da San Vito all'Indiana. Spicca il volo Vi-Technik, produttrice di componenti in gomma e plastica per l'industria automobilistica che, prima impresa friulana, ha firmato un memorandum d'intesa per stabilire le proprie attività nella contea di Delaware. L'azienda, nata a San Vito nel 2015, realizzerà un sito produttivo di oltre 4.500 metri quadrati nel Muncie Industria Center Sud e prevede fino a 40 assunzioni di tecnici specializzati al termine del periodo di start-up. Nel nuovo stabilimento ci saranno macchinari robotizzati di ultima generazione, grazie ad un investimento da oltre 1,8 milioni di dollari.

IL PROGETTO

L'AIUTO DI COMET

L'AZIENDA

«Prevediamo di dare il via alla produzione nel 2024 annuncia Fabrizio Vito, presidente e Ad di Vi-Technik e di concludere la fase di start-up entro il 2027. In questi tre anni il nostro personale italiano affiancherà le nuove leve d'oltreoceano, per trasferire il nostro know-how, ma anche la cultura del made in Italy e del made in Fvg, che si confermano un fattore distintivo anche nel settore metalmeccanico».Vito fa riferimento alle «collaborazioni già avviate con molteplici imprese americane», auspicando di acquisire «nuovi clienti nel settore automotive, specialmente per la fornitura di prodotti Adas (Advanced Driver-Assistance Systems), che in futuro diventeranno standard per tutte le vetture anche oltreoceano».L'operazione di Vi-Technik è possibile anche grazie alla collaborazione con Comet, il Cluster della Metalmeccanica Fvg, che ha messo a disposizione dell'azienda un temporary manager che ha gestito le fasi del processo in affiancamento alla dirigenza. «Il temporary management ricorda Saverio Maisto, direttore di Cluster Comet è un servizio che abbiamo introdotto per dare la possibilità alle Pmi del territorio di compiere scelte strategiche fondamentali per lo sviluppo, potendo contare sul supporto e sulle competenze di professionisti di alto profilo. Questo permette di compiere percorsi che, come nel caso di Vi-Technik, conducono al raggiungimento di obiettivi eccezionali e di diventare protagonisti dei mercati internazionali».Fornitrice delle principali case automobilistiche, l'azienda ha il suo quartier generale a San Vito, dove lavorano 23 dipendenti. È specializzata anche nella creazione di supporti e coperture per telecamere da parabrezza per i sistemi Adas e si occupa dell'industria ferroviaria e della difesa, oltre che di quella automobilistica. Vi-Technik è diventata un partner di riferimento per i più importanti player del settore.Quella americana non è la prima sfida per la ditta, che ha anche un sito a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone e uno a Istanbul. Stando ai numeri pubblicati sul sito dall'azienda, dal 2015 i clienti serviti sono 23 milioni, i progetti automotive sviluppati oltre 130, i Paesi serviti una ventina e le ispezioni effettuate più di 360.Chiara Muzzin© RIPRODUZIONE RISERVATA