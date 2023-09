Bofrost, fatturato boom (+28%) nei primi sei mesi dell'anno. 250 assunzioni entro febbraio

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Bofrost ha chiuso a 146 milioni di euro il fatturato nel primo semestre del 2023, confermando una crescita del 28% rispetto ai livelli pre-pandemia. Lo ha reso noto l'azienda specializzata nel settore del surgelato che ha sede a San Vito al Tagliamento (Pordenone) . «Questa performance - ha spiegato l'ad di Bofrost Italia, Gianluca Tesolin - significa che la spesa alimentare a domicilio è ormai entrata stabilmente nelle abitudini degli italiani. La qualità e la bontà dei prodotti, uniti all'eccellenza del servizio, rappresentano le chiavi di un successo che ci spinge a continuare a investire per crescere, estendere la rete vendita, arricchire il catalogo e investire in tecnologie e infrastrutture all'insegna della sostenibilità». Bofrost Italia continua a inserire nuovo personale, in particolar modo commerciali venditori con contratto di lavoro dipendente che si occupano della vendita e della consegna dei prodotti: nei primi 6 mesi dell'anno commerciale ne sono entrati in azienda 251 ed è previsto l'inserimento di 250 persone da qui a fine febbraio 2024 in tutta Italia.