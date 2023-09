Danieli, ok al bilancio: ricavi oltre i 4 miliardi (+13%), utile netto a 243 milioni (+11%). Dipendenti verso quota 10.000

BUTTRIO - Il cda della Danieli & C. Officine Meccaniche spa, ha approvato il bilancio annuale della società e il bilancio consolidato di gruppo dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023. L'esercizio chiude con un utile netto di 243,6 milioni di euro (+11%) e presenta un margine operativo lordo di 423,9 milioni (+18%), «con una redditività interessante in rapporto al fatturato per entrambi i settori plant making e steel making, che mostrano buoni fatturati e margini tali da garantire la totale copertura finanziaria degli investimenti fatti e delle ingenti spese di ricerca e sviluppo sostenute». I ricavi operativi del gruppo ammontano a 4.102,1 milioni (+13%); la posizione finanziaria netta positiva segna 1.602,8 milioni (+33%), il patrimonio netto totale 2.407,7 milioni (+7%). Il portafoglio ordini del gruppo ammonta al 30 giugno 2023 a 6.200 milioni di euro rispetto a 5.052 milioni al 30 giugno 2022. Il numero dei dipendenti del gruppo al 30 giugno 2023 è di 9.732 unità (+637).

