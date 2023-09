Blitz della polizia nella casa bazar della droga: arrestato un 23enne

PORDENONE - Mercoledì mattina, 27 settembre, dando esecuzione ad un ordine di perquisizione domiciliare richiesto all’Autorità Giudiziaria nel contesto di una articolata attività di indagine che ha impegnato il Corpo di Polizia Locale, gli operatori del Reparto Mobile del Distretto di Polizia Locale “Friuli Occidentale”, con l’ausilio di una unità cinofila, hanno rinvenuto nell'abitazione di un cittadino italiano di 23 anni, circa 450 grammi di hashish, 30 grammi di marjuana, denaro contante provento dell’attività di spaccio per circa 2.400 euro, materiali e attrezzature per il confezionamento delle dosi da cedere, coltelli ed altri materiali connessi all’attività illecita perpetrata dall’indagato.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro probatorio e repertato per la messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’indagato, già noto per precedenti specifici, è stato tratto in arresto e tradotto in carcere su disposizione del Pubblico Ministero in attesa dell’Udienza.

Quest mattina, venerdì 29 settembre, nella Casa circondariale di Pordenone il Gip Monica Biasutti ha dato corso all’udienza nella quale ha convalidato l’arresto disponendo che l’imputato fosse sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari con rafforzamento della misura restrittiva mediante apposizione del braccialetto elettronico e divieto di contatti con terzi a sola esclusione dei familiari conviventi. L’onere di vigilanza domiciliare e del controllo del braccialetto è stato affidato alla Polizia Locale di Pordenone.

L’attività, che si inserisce in un più ampio scenario investigativo che il Corpo del Distretto sta curando al fine di tracciare e contrastare la rete di spaccio cittadino nel quale sono coinvolti anche soggetti minori e/o poco più che maggiorenni, rappresenta uno dei primi esiti di un meticoloso lavoro del nucleo di Polizia Giudiziaria, che si sviluppa su un’ampia area del territorio provinciale, che l’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto e sostenuto con l’approvazione del progetto di riorganizzazione del servizio avviato da inizio di questo anno.