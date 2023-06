SESTO AL REGHENA - Aveva urtato un veicolo rientrando da un sorpasso azzardato, per poi darsi alla fuga. Ma è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza. Pizzicato il responsabile di un sinistro accaduto a Sesto al Reghena la sera del 26 maggio. Si tratta di un giovane di Cinto Caomaggiore (Ve) che, evidentemente pentito, ha ammesso la propria colpa presentandosi di persona nella sede della polizia locale di Sesto e Cordovado.



I dettagli

«Ha confermato agli agenti di aver causato l'incidente spiega il comandante Simone Tonelli, dichiarandosi responsabile». Il fatto si è verificato intorno alle 22.30 in via Levada. Le due vetture procedevano entrambe verso la rotonda posta all'intersezione con via Zanardini, quindi nella direzione del centro cittadino. Il ragazzo, effettuando una manovra pericolosa, ha urtato il veicolo che stava sorpassando. Se da un lato non ci sono stati feriti, dall'altro i danni all'auto sorpassata sono stati rilevanti. Senza contare che la persona a bordo non poteva sapere chi "ringraziare", avendo il giovane fatto perdere le proprie tracce. «In quel momento era in corso un temporale ricorda il comandante e vi era un certo traffico, perché si stavano svolgendo i festeggiamenti della Sagra della Trota di Bagnarola, con grande richiamo di pubblico». Le indagini sono scattate il giorno dopo l'incidente, quando il conducente del veicolo danneggiato è arrivato al comando di polizia locale per esporre i fatti. «Con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza e dei portali di lettura targa di recente installazione fa sapere il vice commissario , sono stati individuati alcuni veicoli compatibili con la descrizione fornita». Nel giro di poco tempo, poi, è stata trovata proprio la vettura del responsabile che, come si è detto, ha confermato il fatto. «Fortunatamente osserva Tonelli l'incidente non ha avuto conseguenze lesive per i passeggeri dei veicoli, ma il comportamento posto in essere dal conducente è stato scorretto perché, in caso di incidente, è obbligatorio scambiarsi i dati anche a soli fini risarcitori».

Tecnologia

Il comandante evidenzia infine l'importanza dell'aiuto «fornito dal sistema comunale di videosorveglianza, i cui punti di installazione sono stati studiati attentamente al fine di monitorare il territorio e ricostruire, anche a posteriori, il transito dei veicoli nell'ambito dei comuni di Sesto e Cordovado». Un episodio simile era successo qualche settimana fa a Zoppola, lungo la Pontebbana. Un camionista era stato superato da una donna a bordo di un'utilitaria, che dopo l'urto non si era fermata, se non 3 chilometri dopo, e negando di aver causato l'incidente per poi ripartire sulla sua strada. Era stata individuata dalle telecamere di Casarsa.