Scappa con l'auto dopo averne fatta finire un'altra nel fossato

MESTRE - Incidente sul Terraglio, ieri sera verso le 19,30, con un'auto finita nel fossato che scorre a fianco della strada.

Il conducente è stato aiutato ad uscire dall'abitacolo, ha riportato varie escoriazioni, ma le sue condizioni non sarebbero gravi anche se per precauzione è stato trasportato all'ospedale e sottoposto ad accertamenti.

Dalle testimonianze raccolte sul posto, pare che la vettura, che da Mogliano procedeva speditamente verso Mestre, si sia trovata di fronte un'altra auto all'altezza di via Marigliana, che usciva da uno stop. La seconda auto si sarebbe immessa sulla strada principale, mentre la prima, nell'estremo tentativo di evitarla, si sarebbe diretta verso sinistra finendo la corsa nel fosso. L'altra macchina non si sarebbe fermata per prestare soccorso. Sul posto i Carabinieri di Treviso ai quali spetterà il compito di ricostruire esattamente la dinamica e che da subito si sono messi sulle tracce del pirata della strada. Importanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza.