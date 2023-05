GEMONA DEL FRIULI - Tamponato violentemente in Autostrada, rimedia un trauma cranico e alla schiena. Ma non solo. Non viene nemmeno soccorso dall'automobilista che lo ha centrato, il quale poi ha abbandonato l'auto ai margini della carreggiata ed è scappato a piedi. Brutta disavventura nella nottata tra domenica e lunedì per un giovane gemonese, che stava rientrando a casa lungo la A23. E' stato lo stesso protagonista, Thierry Peresson, a raccontare la vicenda sulla sua pagina facebook, appellandosi a coloro i quali abbiamo assistito alla scena per cercare di risalire al colpevole. «Erano le ore 2.30 circa mentre stavo percorrendo il tratto di autostrada tra Udine Sud e Udine Nord scrive sulla sua bacheca social - sono stato tamponato a velocità folle da una Tiguan di colore scuro. La mia auto a seguito dell'urto ha compiuto un giro su se stessa e fortunatamente non si è spenta, così da poterla accostare in corsia di emergenza. L'autista è scappato senza prestarmi soccorso, abbandonando l'auto sul rettilineo prima dell'uscita di Gemona e scappando probabilmente a piedi».



I SOCCORSI



Peresson è stato quindi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure. «Fortunatamente io sto relativamente bene - ha aggiornato - ho un trauma cranico, una distorsione del rachide cervicale e dovrò indossare un collare per un po' di giorni, ma poteva andare molto peggio. Al momento dell'accaduto non c'era nessuno nei paraggi, è stato tutto molto veloce e non ho avuto nemmeno il tempo di capire cos'era successo. Detto questo, se qualcuno sa qualcosa o se è venuto a conoscenza dei fatti, parli o spieghi a questa persona che rischia davvero molto, molto grosso se non si costituisce. Le certezze spiega il ragazzo - sono che ha fatto un omissione di soccorso e ha abbandonato il veicolo che guidava. Io per quanto mi riguarda ho già contattato un avvocato per far valere i miei diritti, anche perché una persona del genere non può farla franca. Potevo essere anche ferito gravemente o peggio, e non riesco davvero a capire come una persona possa non fermarsi in soccorso e non avere i rimorsi di coscienza dopo. Tutti possono sbagliare ma comportarsi così è da vigliacchi e non è giustificabile in nessuna maniera. E la mia voglia di fare giustizia per questo sarà ancora più grande. Grazie a tutti quelli che potranno darmi una mano».



DENUNCIA CONTRO IGNOTI



E' stata presentata quindi denuncia e le forze dell'ordine ora indagano per risalire a colui il quale ha provocato il tamponamento, attraverso la targa della vettura abbandonata e quindi l'eventuale proprietario, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza del casello e dell'A23.



L'ALTRO INCIDENTE



Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri a Basaldella, frazione di Campoformido: nel sinistro sono rimasti coinvolti un'autovettura e un velocipede. Alle 14.30 circa di oggi, lunedì 29 maggio, si è verificato un sinistro stradale sulla rotatoria lungo la strada regionale 89, tra le vie Verdi e della Roggia a Basaldella. Per causa al vaglio della Polizia locale del comando intercomunale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, un'autovettura Fiat Punto, condotta da una persona di 54 residente a Pasian di Prato, e un velocipede condotto da una donna della stessa età residente a Pasian di Prato, si sono scontrate. Ad avere il peggio la ciclista che, dopo l'impatto, è rovinata a terra: la donna è stata soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza ed è poi stata trasportata al Pronto soccorso di Udine. Sul luogo dell'incidente si sono verificati rallentamenti al traffico per permettere le operazioni di soccorso da parte del 118 e dei rilievi di legge della Polizia locale.