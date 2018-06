Si tuffa nel torrente: batte la testa sulle rocce, grave un ragazzino

di Paola Treppo

MANIAGO (Pordenone) - Sinelle acque del, a, e batte violentemente il capo e un braccio sulle, procurandosi unaesposta al polso e unaÈ successo intorno alle 17 di oggi, venerdì 8 giugno, in prossimità di via Battiferri; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Maniago e una squadra di pompieri Saf del Comando di Pordenone che hanno trasportato il, undella zona, fino all'elicottero sanitario decollato da Campoformido.Stabilizzato, il giovane è stato accolto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, portato in volo dall'eliambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri di Maniago. Le sue condizioni sono preoccupanti ma il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita.