SACILE - Riaprirà ad ottobre la mensa comunale con una importante novità per pensionati e fasce deboli, residenti in città, studenti delle scuole e istituti secondari di primo e secondo grado, disabili segnalati dai Servizi sociali: il costo del pranzo scontato a 3,90 euro. Ad annunciarlo è il sindaco Carlo Spagnol, informando che sono stati completati i lavori di adeguamento e sistemazione della struttura all'interno dell'aera ospedaliera, con accesso da via Meneghini. La gestione del servizio è interamente a carico dell'azienda Sodexo, che si è aggiudicata la gestione del servizio mensa comunale, casa di riposo con 84 anziani, il Centro diurno che sta gradatamente riaprendo dopo la chiusura per l'emergenza Covid 19, con una trentina di utenti, fino al 2027.



LA MENSA

«Con ottobre - conferma il primo cittadino - prenderà quindi avvio il funzionamento del servizio che servirà pasti completi ai cittadini (studenti, lavoratori, pensionati, ecc.) e anche pasti veicolati per tutto il distretto sacilese, con le consegna a domicilio, al fine di favorire quanti non sono in grado di raggiungere il servizio. Il servizio coprirà interamente anche le esigenze della casa di riposo». Durante questi mesi di lavori gli spazi sono stati rinnovati con nuove attrezzature e nuovi impianti, che hanno aumentato la potenzialità di erogazione pasti rispetto al passato e con la totale garanzia di sicurezza per utenti e operatori. Il servizio avrà la possibilità di superare la capienza di 1.500 pasti al giorno e andrà a pieno regime da ottobre in grado di raccogliere le esigenze sia di chi necessita quotidianamente di consumare, per motivi di lavoro i pranzi fuori casa sia di chi ne ha bisogno saltuariamente. Il sindaco esprime soddisfazione per «un servizio importante che sarà garantito non solo ai nostri concittadini, ma anche ai residenti nei Comuni del Servizio sociale dei Comuni, Livenza Cansiglio Cavallo ( Aviano, Brugera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo) che conta una popolazione di oltre 63 mila abitanti».



PASTI A 3,99 EURO

Il costo del pasto è stato fissato in 7,44 euro (iva compresa), mentre il pasto a tariffa agevolata (pensionati, costerà 3,90 euro, sempre iva compresa. I soggetti che hanno diritto ad usufruire della tariffa agevolata sono gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado site sul territorio del Comune di Sacile e/o residenti nel Comune di Sacile. Inoltre potranno usufruire dell'agevolazione di prezzo anche i soggetti, pensionati e non, segnalati dal Servizio sociale territoriale residenti a Sacile. Spagnol conclude assicurando a quanti fruiranno del servizio che ogni pasto sarà servito secondo standard elevati di qualità e professionalità, sulla base di processi coordinati ed efficienti in una sede rinnovata nella sua struttura, riorganizzata negli spazi, resa più funzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA