Controlli sugli ospiti del B&B: un arresto e un'espulsione immediata

PORDENONE - Una persona arrestata, una espulsa e rimpatriata e una terza allontanata per tre anni dalla città: è l'esito di un controllo straordinario della Polizia di Pordenone che aveva ricevuto l'"alert" rispetto alla presenza sospetta, in un bed and breakfast di Sacile, di tre cittadini albanesi. Nel corso della verifica, i tre non hanno saputo fornire valide motivazioni sul perché fossero giunti in provincia di Pordenone, in violazione agli spostamenti nelle zone arancioni, circostanza che ha portato all'immediata contravvenzione.

Una volta in Questura, si è scoperto che uno dei tre uomini, tutti di età compresa tra 25 e 27 anni, doveva scontare 4 mesi e 28 giorni di carcere per l'espiazione di una pena in materia di immigrazione. Il giovane è stato portato nella locale Casa Circondariale. Un secondo cittadino albanese era gravato da numerosi precedenti di polizia per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ma anche per porto di armi e di oggetti atti a offendere e guida senza patente. Il Questore Marco Odorisio ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per 3 anni dalla provincia di Pordenone, con intimazione a fare immediato ritorno in provincia di Bologna, a Casalecchio di Reno. Quanto alla posizione del terzo cittadino albanese, è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora.

Il Questore in questo caso ha disposto l'espulsione con allontanamento dall'Italia: il 25enne è stato accompagnato all'aeroporto Marco Polo di Venezia e imbarcato sul volo per Tirana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA