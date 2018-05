Taglia gli alberi e ruba la legna: il padrone lo fotografa durante il raid

di Paola Treppo

SAN QUIRINO e MONTEREALE VALCELLINA (Pordenone) - Taglia ee legna nel bosco ma viene pizzicato sul fatto dal padrone del terreno che, stufo di essere alleggerito delle sue piante, si apposta nele si annota la targa dell'auto entrata nel suo fondo, nella frazione di San Foca, nel comune di San Quirino, e riprende pure la fuga del ladro facendo delle fotografie.Siamo in una area adiacente il torrentee il derubato segnala quello che sta accadendo da diversi giorni: trova le piante ad alto fusto tagliare a raso, con la ceppaia, cioè la base del tronco, coperte dal terriccio. Il ladro di legna, insomma, per non dare troppo nell'occhio, copre le ceppaie delle piante che ha tagliato con foglie e terra.Questo stratagemma non servirà perché l'uomo, un quarantaseienne di, sarà individuato dai carabinieri della stazione di Aviano che nei giorni scorsi lo hannoa piede libero peraggravato dalla continuazione. Secondo gli inquirenti, il 46enne era riuscito a rubare cento quintali di alberi per rincavarne legna da ardere.