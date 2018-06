Nasconde le chiavi fuori da casa: i ladri le trovano, ripulita l'abitazione

di Paola Treppo

SESTO AL REGHENA (Pordenone) - Raffica didove, in questi ultimi giorni, sempre in orario serale, sono stati messi a segno tre furti in abitazione. A essere prese di mira alcune dimore che sorgono in via Sacile, via Vissignano e via Teglio.In un caso è stata forzata la porta di ingresso, nell’altro la finestra del salotto e nell’ultimo caso i malviventi hanno aperto la porta dopo averdi casa che erano nascoste in un armadietto esterno all'abitazione. Sono stati asportati denaro in contanti, monili in oro,e, in un caso, anche dei. I danni per i tre furti ammontano ad alcune migliaia di euro.I raid ladreschi hanno imposto un'intensificazione della vigilanza delle pattuglie della stazione dei carabinieri di Cordovado, competente per territorio, e del Nucleo operativo e Radiomobile. I militari dell'Arma raccomandando ai cittadini di adottare ogni accorgimento per scoraggiare i malviventi. Si parte dalle "regole" di base: chiudere le porte e le finestre, evitare di lasciare in vista le chiavi di casa. Bisogna poi subito segnalare alle forze dell’ordine, in particolare in orario serale e nei fine settimana, la presenza di persone e veicoli sospetti.