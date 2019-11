La protesta: «Nell'autobus noi studenti stipati come sardine»

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE « Scrivo per informare che questa mattina, come avviene ormai da due anni, ho dovuto rinunciare a prendere tutti e due gli autobus (provenienti da Azzano Decimo e diretti a San Vito) e di conseguenza arrivare a scuola in orario, perché le vostre corriere risultavano stracolme di persone». Comincia così lo sfogo di una 17enne, che frequenta un istituto scolastico superiore di San Vito al Tagliamento, che ha deciso di scrivere ad Atap, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per denunciare una situazione che riguarda non soltanto lei ma anche diversi suoi coetanei.