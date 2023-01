PORDENONE - C'è anche un volto noto della ristorazione pordenonese, nella nuova edizione del programma Primo appuntamento in onda su Real Time. Si tratta di Barbara Antonini, leader del ristorante Steam di via Mazzini e parte della Fipe ristoratori della provincia. La maître di professione è stata contattata per interpretare null'altro che il ruolo di se stessa all'interno del programma che si basa sugli incontri di cuore tra le persone e che viene condotto da Flavio Montrucchio.

Barbara Antonini, che nella vita è impegnata anche in un noto ristorante di Sauris, in provincia di Udine, interpreta proprio la maître del ristorante nel quale avvengono gli incontri organizzati dalla produzione del programma che va in onda su Real Time e scorrendo le pagine social dell'emittente ci si accorge come il suo personaggio sia già stato tra quelli più apprezzati dell'intero programma. Primo appuntamento è arrivato ormai alla settima stagione sul canale tematico e ogni anno si arricchisce di alcune novità. Una, questa volta, parla pordenonese. Il primo episodio della nuova serie è andato in onda martedì sera e l'appuntamento sarà settimanale.

«Ci sono delle cose che nella vita arrivano e ti travolgono - ha commentato la stessa Barbara Antonini sul suo profilo social -. Ti scelgono e ti segnano. Le vivi, quasi come in una bolla ovattata da tanto incredibili sembrino. Non ti sembra stiano accadendo davvero. A te poi. E invece partono e vanno, vivono, ti percorrono da dentro a fuori e restano. E come se restano. Uno staff, una seconda famiglia, con un'unica missione comune: creare, donare e trasmettere amore. Il tutto in uno splendido ristorante. Se mi avessero chiesto di immaginarlo, non sarebbe potuto essere più bello di ciò che è stato».

Titolare di due ristoranti, lo Steam di Pordenone e l'Oro Nero di Sauris, Barbara Antonini è maître di sala riconosciuta ufficialmente dall'Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi. Da quando è stata creata anche a Pordenone la branca dei ristoratori della Fipe, ha ricoperto subito la carica di vicepresidente, con il ruolo di vertice affidato al ristoratore stellato Pier Dal Mas, un'altra eccellenza del nostro territorio.