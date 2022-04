Procede a ritmi serrati la storia di Civibank: ieri, infatti, si è alzato il velo sulla lista che alla prossima assemblea sfiderà il Consiglio d'amministrazione uscente, che si ripresenta con sei candidati dopo aver definito «ostile» l'Opa lanciata dalla cassa di risparmio di Bolzano, Sparkasse, sull'istituto cividalese. Da una parte, quindi, la maggioranza della governance che ha guidato sin qui la banca, e che all'assemblea presenterà dopo cinque anni un dividendo di 0,20 euro ad azione; dall'altra la lista ispirata al nuovo corso prospettato dall'Opa della banca bolzanina.



LISTE CONTRO

Una lista che avrà, però, anch'essa un elemento di continuità: tra i nove candidati, infatti, in seconda posizione si colloca il vicepresidente uscente, l'avvocato Guglielmo Pelizzo, il quale, proprio avanzando motivo di conflitto d'interesse, non aveva partecipato al voto con il quale il Cda in carica mercoledì scorso aveva bocciato l'Opa altoatesina: «Non è un'acquisizione ma un importante progetto di sviluppo. È per queste ragioni che ho risposto favorevolmente alla richiesta di disponibilità a supportare tale iniziativa, che consentirà a Civibank di crescere e di continuare a esprimere tutte le potenzialità finora dimostrate», spiega Pelizzo, prendendo così definitivamente le distanze dal resto della compagine che, con l'altro vicepresidente Andrea Stedile e i consiglieri Riccardo Illy, Alberto Agnoletto, Massimo Fuccaro e Livio Semolic, ha convintamente sostenuto la posizione della presidente Del Piero. La quale nell'offerta di Sparlasse non ha trovato sufficienti garanzie scritte circa l'autonomia e la capacità operativa future dell'istituto di credito fondato nel 1886 in riva al Natisone.

Visione diversa quella di Pelizzo, che ritiene la sua decisione «coerente con le scelte recentemente operate dalla banca in merito alla trasformazione in società per azioni e all'aumento di capitale, cui Sparkasse ha convintamente partecipato». Sparkasse, infatti, ha raggiunto il 17% delle quote societarie proprio partecipando all'aumento di capitale lanciato da Civibank la scorsa estate, acquisendo azioni per circa un sette per cento. «L'offerta prosegue Pelizzo - è complementare a un progetto ben più ampio e articolato, verso il quale hanno manifestato interesse prestigiose realtà territoriali e che prevede la costituzione di un solido gruppo bancario a Nordest, finalizzato da un lato a valorizzare il ruolo della banca di Cividale e dall'altro a preservarne l'autonomia e l'indipendenza, nel rispetto dei ruoli e delle regole». In conclusione, secondo il vicepresidente uscente che alla prossima assemblea si troverà a sfidare, per la stessa carica, chi è stato suo collega in Cda sino a fine marzo, l'operazione di Sparkasse «è una proposta che coinvolge due istituti dal forte radicamento territoriale, che hanno l'obiettivo di mantenere tale vocazione, anche attraverso una governance che resterà locale».



CONFERME E NOVITÀ

a lista del Cda uscente, dunque, vedrà in campo l'assemblea è fissata per il 29 aprile in prima convocazione e il 25 maggio in seconda Del Piero, Agnoletto, Illy, Semolic Stedile e i nuovi ingressi Irene Monasterolo, Francesco Fracasso e Simone Cason.

Contenderanno i posti disponibili i nove candidati della lista ispirata da Sparkasse, che sarà guidata dall'amministratore delegato di Bluenergy Group, Alberta Gervasio, candidata alla presidenza. Seguono, Pelizzo proposto come vicepresidente così come l'avvocato veronese Aldo Bugarelli. Poi la manager triestina della comunità slovena Lidia Glavina, l'attuale presidente dell'Aeroporto Fvg, Antonio Marano, tre dirigenti di Sparkasse - Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti e Armin Weissenegger - e Silvano Chiappo, già vicedirettore della Banca di Cividale, il quale in precedenti elezioni aveva già sfidato l'attuale Cda nella lista presentata dalle due associazioni dei piccoli azionisti.