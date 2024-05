Prenderà il via questa sera, 24 maggio, alle 20, la2024. La manifestazione, giunta quest'anno alla 32esima edizione, animerà la frazione di Bagnarola fino a domenica 9 giugno. Una festa che negli anni si è fatta apprezzare non solo nel territorio sestense, ma anche in tutto il circondario per l'ampia offerta gastronomica che la caratterizza. Il pesce che dà il nome alla sagra si potrà trovare letteralmente in tutte le salse: pasticcio di trota, gnocchi alla trota, trota affumicata e alla boscaiola.Non mancheranno le proposte per chi preferisce optare per altri ingredienti, come le grigliate miste e il galletto allo spiedo (sarà possibile ordinare quest'ultimo solo di sabato e di domenica). Ci sarà anche tanta musica. Questa sera, alle 21.30, evento d'apertura dal titolo Remember 70-80-90 con Luciano Gaggia, Roberto Visonà e Jo Squillo come, con dj set a seguire.Domani si comincerà con le serate con l'orchestra e con la festa Back to the Techno al Kiosc'On. Tra gli appuntamenti più attesi, soprattutto dai giovani, c'è il Trototom, proposto quest'anno per la 13esima volta. Si terrà venerdì 31 maggio con i Mellow Mood, celebre duo musicale pordenonese. Sabato 1 giugno si proseguirà con una serata musicale con Omar Lambertini e il party Girls Power.Un altro evento clou sarà quello di venerdì 7 giugno, tra il tributo a Gigi d'Agostino e La Tana Official Remember Party, in memoria della storica discoteca di Bagnarola. Sabato 8 giugno, ancora musica con Anna Maria Allegretti, Bruno Power e Ivan Talko. Domenica 9 giugno sarà la volta del gran finale con l'orchestra Daniela Nespolo e 4Hands. I festeggiamenti si concluderanno a mezzanotte. Non mancherà la pesca di beneficenza. Come dire, insomma, che la festa della trota a Bagnarola di Sesto al Reghena, anno dopo anno è salita nella classifica delle iniziative che piacciono ai residenti sino ad arrivare in cima alla scala.