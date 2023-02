Civibank: Sparkasse rettifica, perdita di 33,8 miioni

UDINE - Il bilancio 2022 di Civibank, dal giugno dello stesso anno parte del gruppo Sparkasse, chiude con 33,8 milioni di perdita. Un risultato «influenzato dalle rettifiche di valore sui crediti e sul patrimonio immobiliare strumentale che si sono rese necessarie a fronte delle nuove politiche introdotte nel corso dell'anno spiega l'istituto di credito -, oltreché dai costi straordinari sostenuti per l'incentivazione all'esodo». Tuttavia, sottolinea la banca, «la situazione patrimoniale permane solita con coefficienti patrimoniali ampiamente sopra la soglia prevista dalla regolamentazione». Quanto al rapporto con il territorio, Civibank esprime «una buona dinamica commerciale», tanto che sono in aumento sia i ricavi per interesse (+33,3%), sia per commissioni, registrando questi ultimi un + 9,3%. «Il 2022 è stato un anno di transizione ha considerato la presidente del cda, Alberta Gervasio -. Il piano industriale che sarà approvato nel 2023 sarà ambizioso e permetterà alla banca di giocare nei territori in cui opera un ruolo ancora più rilevante».

