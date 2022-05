CIVIDALE - Sparkasse proroga l'Opa sulle azioni di Civibank fino al 20 maggio, anziché chiudere venerdì. Un'eventualità dichiarata sin dall'inizio, quella di una prosecuzione dell'offerta, ma che si è materializzata ieri, quando l'Opa ha raggiunto il 64,3% del capitale sociale. All'origine della decisione, il «crescente interesse da parte degli azionisti CiviBank spiegano da Bolzano -, testimoniato dalla forte accelerazione nelle adesioni, in particolare da parte dei piccoli azionisti appartenenti alla compagine storica di Civibank, che ha portato a passare negli ultimi 3 giorni ad un livello medio giornaliero di 820 azionisti aderenti rispetto al livello medio delle prime due settimane che ammontava a 142». Un ritmo che ha indotto la stessa Civibank ad ampliare gli orari di apertura serali degli sportelli e al sabato mattina.



DODICI MILIONI

Secondo i dati forniti da Bolzano, il numero delle azioni conferite supera i 12 milioni e solo ieri le adesioni hanno sfiorato le 900 unità, circa cento in più dei due giorni precedenti. Lunedì sera il contatore era arrivato al 56,87% delle adesioni, a soli due giorni di distanza è cresciuto al 64,3%. L'andamento ha indotto il Cda di Bolzano a chiedere il 3 maggio alla Consob una proroga della scadenza e il responso positivo è arrivato ieri. «Dopo aver raggiunto questi livelli avremmo potuto anche concludere l'offerta questa settimana perché la quota raggiunta è già più che soddisfacente afferma l'amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò -. Però crediamo veramente che dare più tempo ai soci sia importante. Consideriamo la proroga un atto di rispetto per gli azionisti CiviBank».



AZIONI E WARRANT

L'allungamento dei termini, però, porta con sé anche l'allungamento dei tempi per la liquidazione delle azioni e dei warrant conferiti, sempre che nel frattempo il ricorso di sospensiva presentato dal Cda uscente di Civibank al Tar non ottenga responso positivo. Se l'Opa proseguirà la sua corsa senza intoppi, la nuova chiusura al 20 maggio porta la data di pagamento al 25 anziché all'11 maggio, proprio nel giorno in cui è convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e la designazione del nuovo Cda. Ora, dunque, gli azionisti ed i titolari dei warrant CiviBank possono programmare i propri appuntamenti in banca avendo a disposizione dieci giorni lavorativi in più e «le filiali potranno smaltire le richieste avendo un tempo maggiore a disposizione ed evitare i probabili picchi di affluenza che avrebbero rischiato di crearsi nei prossimi giorni di questa settimana», considerano a Bolzano.

Nello specifico, le azioni portate sin qui in adesioni sono 12.487.388 i warrant in numeri assoluti sono 6.964.916. Il capitale sociale raccolto è il 47,2% che, sommato alla partecipazione già detenuta da Sparkasse porta al 64,3%.

Anche il presidente di Sparkasse pensa alla proroga dell'Opa, che per Bolzano significa un esborso maggiore di risorse, «un atto dovuto» rispetto «a una situazione inattesa, che va anche oltre le nostre aspettative iniziali. I flussi di adesioni in crescita e l'accelerazione soprattutto da parte dei piccoli azionisti ci fa piacere ha osservato Gerhard Brandstätter -, ma necessita di garantire un regolare svolgimento dell'operatività. Crediamo che questa proroga consentirà di favorire gli azionisti aumentando il tempo a disposizione per cogliere l'opportunità da noi offerta».

Soddisfazione anche dal vicepresidente di Cassa di risparmio di Bolzano, Carlo Costa, per il quale «l'operazione prosegue nei migliori dei modi e i risultati già raggiunti dimostrano che dopo aver avuto in una prima fase il consenso dei grandi azionisti, nelle ultime due settimane anche i piccoli rispondono sempre di più».