di Alberto Comisso

PORDENONE - Sembra impossibile, eppure è così. C’è un’area nel cimitero di Torre, un quartiere didove dai sono in corso dei lavori. I familiari avevano ricevuto a casa una lettera: i loro defunti dovevano essere esumati perchè è trascorso il tempo previsto alla convenzione. E così a febbraio sono state tolte tutte le, ma i morti sono rimasti sotto terra. In parole povere non sono stati esumati subito.Ora il campo è sgombro e il cantiere recintato, ma i familiari non possino avvicinarsi e diversi non sanno più dove erano stati sepolti i loro cari., hanno spiegato in Comune. L’assessore Cucci ha deciso di seguire personalmente il caso.