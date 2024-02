PORDENONE-UDINE - La situazione, senza tanti giri di parole, è diventata imbarazzante. E anche la Regione, nella persona dell'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante, è stata messa al corrente di quanto sta accadendo.

Un lungo tratto della statale 13 Pontebbana, la strada "normale" più trafficata e importante di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia è diventato pericoloso anche alle velocità più basse, cioè rimanendo entro o al di sotto dei limiti segnalati dai cartelli.

Nel dettaglio, l'emergenza è scattata nel territorio di Zoppola, quindi in quello che dati alla mano è il più trafficato. E anche i piccoli rattoppi d'emergenza sono già "saltati", lasciando spazio a buche profonde e avvallamenti davvero rischiosi.

COSA SUCCEDE

Tempo fa la spia d'allarme si era accesa nel tratto casarsese della Pontebbana. Altro punto critico è quello tra Codroipo e la rotonda sulla quale si innesta anche la Napoleonica, quindi già nella sezione udinese della statale.

Ma la situazione peggiore che possono sperimentare sia gli automobilisti che i conducenti dei mezzi pesanti è oggettivamente quella che si incontra tra l'ex Ideal Standard e l'Ilpea Gomma, con in mezzo la famosa doppia curva di Orcenco Inferiore.

Gli unici interventi negli ultimi tempi sono stati due: un cartello provvisorio che avvisa gli automobilisti del pericolo di dossi e cunette e alcuni rattoppi. Questi ultimi, però, sono durati davvero poco e ora si sono nuovamente trasformati in buche pericolose. Alcuni avvallamenti sono talmente cresciuti nel tempo da diventare veri e propri tranelli per le sospensioni delle auto e dei mezzi pesanti. E questo è vero soprattutto in corrispondenza della doppia curva di Orcenico Inferiore, quindi in un tratto già rischioso per natura.

Chi conosce bene quel tratto di strada ormai ha imparato a fare lo "slalom" per evitare le situazioni più disastrate, ma le condizioni del manto stradale peggiorano di giorno in giorno. La Regione, come detto, è stata messa al corrente della situazione.

IL QUADRO

Per quanto riguarda il tratto casarsese, Il punto che oggi presenta i rischi maggiori è proprio quello asfaltato di recente. Da Orcenico a Casarsa, soprattutto, alcune buche si trovano in corrispondenza delle curve. E quando ci si avvicina ai due semafori casarsesi, le cose peggiorano ancora. L'effetto dei mezzi pesanti, che con le loro tonnellate, le frenate e le accelerazioni hanno creato delle vere e proprie scanalature, ininfluenti per gli altri camion, ma pericolosissime per le automobili. Le cose non vanno meglio neppure nel settore udinese della Pontebbana. Anche in quel caso durante la pandemia sono stati effettuati diversi lavori di asfaltatura tra Pasian di Prato e Codroipo.

Ma ancora una volta, anche se in misura minore, dopo due o tre anni la situazione è tornata praticamente quella di un tempo.

LE DOMANDE

Appalti al ribasso? Lavori urgenti e per questo non incisivi come ci si sarebbe aspettato? Oppure è il traffico stesso che sulla Pontebbana è diventato ormai insostenibile anche per il manto stradale stesso? Molto probabilmente la situazione attuale è generata dal mix tra tutti questi fattori. Resta il fatto che in concomitanza con i lavori per la terza corsia il flusso veicolare è aumentato di molto lungo l'arteria.