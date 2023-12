AVIANO (PORDENONE) - È quasi tutto pronto per l’avvio della stagione dello sci, in programma tra una settimana esatta, con il ponte dell’Immacolata. In queste ore, grazie alle temperature più rigide, sono entrati in azione i cannoni, anche se si attende un aiuto dal cielo che dovrebbe arrivare proprio in concomitanza con il passaggio delle attuali correnti che stanno scendendo dal nord. Nel frattempo, i locali stanno completando il consueto maquillage autunnale, il Comune di Aviano ha affidato la gestione dei suoi rifugi e si registrano anche interessanti novità con il ritorno di alcuni esercenti storici - che si sono spostati dall’alta montagna al centro - e lo sbarco di nuovi imprenditori. Da registrare anche il riatto della galleria del centro commerciale. In questo clima, va registrato anche l’importante avviso diffuso da Fabio Paron, responsabile del Polo di Piancavallo per Promoturismo Fvg.

«Come noto, dalla stagione invernale 2022/23 è entrato in funzione il sistema di distacco artificiale di valanghe posizionato sulla cima del monte Tremol - fa sapere l’appello diffuso ieri -. Questo sistema consentirà di aumentare il livello di sicurezza delle piste dell’impianto ai piedi del pendio e di permettere una costante bonifica del versante soggetto a pericolo valanghe. Fermo restando che I’utilizzo delle piste è sempre vietato dalla normativa nazionale e regionale vigente fuori dagli orari di apertura al pubblico, in quanto le piste sono soggette a ordinaria e straordinaria manutenzione, e che i distacchi del manto nevoso potrebbero interessare anche zone non antropizzate, invitiamo tutti gli utenti, le Scuole sci, le associazioni sportive, gli Sci Club a sensibilizzare i propri associati a non frequentare in alcuna forma e modo le aree e le zone che sono coinvolte direttamente o indirettamente dal distacco artificiale della valanga, in attuazione al relativo piano approvato, nelle giornate e nei periodi in cui sono previste nevicate e nelle ore immediatamente successive, sino a che la bonifica del versante non sarà stata completata».

Per migliorare il livello di sicurezza già previsto dalle prescrizioni del Piano di distacco Artificiale Valanghe, verrà posizionata apposita segnaletica al piazzale d’imbarco della seggiovia Tremol 1; al piazzale d’imbarco della seggiovia Casere; al piazzale d’imbarco della seggiovia Tremol 2; all’incrocio Salomon/Variante Salomon; nel piazzale del Rifugio Arneri; all’imbocco della strada di servizio che dalla Nazionale Alta porta alla Val dei Sass; nella rampa di accesso che porta al sentiero in cresta del monte Tremol.

I CONSIGLI

Insomma, perché la stagione sia all’insegna del solo divertimento, vanno scongiurate uscite al di fuori dell’apertura negli impianti, se non quelle programmate dalle guide alpine o dai maestri di sci autorizzati. Intanto è confermata la presenza della guardia medica turistica per tutto il periodo invernale.