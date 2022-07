BARCIS - È salito sull'albero per prendere il pallone dei figli che si era incastrato sui rami, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra da circa cinque metri. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri nell'area pic-nic di Barcis, affollata come tutte le località della montagna pordenonese da quanti cercavano un po' refrigerio dall'afa (ieri il termometro ha nuovamente superato i 37 gradi). L'uomo, un cittadino marocchino di 46 anni, è stato soccorso dall'equipe dell'eliambulanza del 118 e trasportato al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Non ha subito traumi gravi.

Barcis: 46enne sale sull'albero per recuperare la palla dei figli, ma scivola

L'incidente è successo davanti ad altre persone: i bambini stavano giocando a pallone quando la palla si è incastrata tra i rami, in alto. Il papà non ci ha pensato due volte ed è salito sull'albero per recuperarla, ma ha perso l'equilibrio cadendo una prima volta in piedi su una sorta di avvallamento creato dal tronco spaccato in due, e poi è caduto di nuovo sbattendo la testa a terra.