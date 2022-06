Platano cade e invade l'intera strada provinciale: traffico deviato

BAGNOLI DI SOPRA - L'automobilista ha visto il grosso platano ondeggiare e poi cadere sulla strada. Impaurito, l'uomo ha chiamato i vigili del fuoco intorno alle 11.40 di oggi, 9 giugno. Il platano, un vecchio albero vicino al fosso, ha invaso l'intera strada provinciale Sp92 perciò è impossibile passare. «Attenzione: strada provinciale Sp92 totalmente interrotta nei pressi del distributore AF Petroli per lo sradicamento e la caduta di un platano - avverte sui social il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan - Sul posto sono in servizio già la polizia locale e la Protezione civile gruppo volontari comunali e stanno intervenendo i vigili del fuoco. Non ci sono feriti». I vigili stanno deviando il traffico.

