AVIANO - Le ossa umane rinvenute dai cittadini nel cimitero di Aviano lo scorso fine settimana hanno suscitato un'ondata di indignazione da parte della popolazione, che ha sollecitato un immediato intervento della giunta nei confronti del soggetto che si occupa della manutenzione. Numerosi cittadini hanno anche approfittato dell'occasione per segnalare che l'intero camposanto giace nel degrado, con scarsissima manutenzione ed anche numerose zone che palesano vetustà e fors'anche rischi di cedimenti. Quanto alle ossa rinvenute, si presume che facciano parte delle esumazioni che sono state realizzate anni fa per preparare parte del camposanto alle nuove inumazioni. A mano a mano che vengono realizzate le nuove fosse, il materiale di risulta viene ammucchiato. Capita, malauguratamente, che questo materiale, che serve a colmare, quando serve, i cedimenti delle nuove inumazioni, non viene ispezionato a dovere e, quindi, si possono osservare parti di legno, accessori delle bare e parti umane, ma anche, com'è appena capitato, ossa e persino capelli.

Da quanto si è appreso, alle operazioni dovrebbe sovrintendere un responsabile o delegato dell'Azienda sanitaria anche per evitare che, eventualmente, i resti possano essere sottratti da malintenzionati. Sull'argomento ha portato un contributo anche l'ex consigliere comunale Milziade Bocus, sempre attento alle esigenze della propria comunità e in particolare al decoro del cimitero, dove riposano i defunti della città. «Il regolamento di Polizia mortuaria prevede che le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune - ha rilevato -, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme». «Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto - ha aggiunto -. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti». Insomma, una levata di scudi da parte di tanti avianesi che si attendono un intervento celere del Comune per fare chiarezza sull'accaduto e per scongiurare altre repliche, dopo i due recenti e macabri ritrovamenti di ossa.