Grande orologio ad acqua in giardino: 10mila ore di lavoro, il geniale hobby del pensionato

FIUME VENETO - Forza di volontà e passione sono gli ingredienti della storia di Renzo Bressan, appassionato di orologi, che con 10mila ore di lavoro nella sua officina in garage ha realizzato, dal primo all'ultimo pezzo, un orologio ad acqua di grandi dimensioni, alto 220 centimetri, lungo 160 e largo 120, che ha poi collocato nel giardino di casa, a Fiume Veneto, dove vive con la moglie Ornella. Bressan, ex l'elettricista in pensione da tre anni, da autodidatta è diventato un vero e proprio "artigiano del tempo". «Un giorno, molti anni fa - racconta - a Prata ho visto un orologio in un giardino e ho deciso di farne uno anch'io. Poi questa è diventata la mia passione, il mio hobby.