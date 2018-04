Pordeonesi sbadatissimi: perdono gioielli, orologi Cartier, cellulari e buste piene di soldi (che non reclamano)

di Antonella Santarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Sbadati, ingannati dalla fretta o semplicemente sfortunatiche, però, cosa singolare, riescono a ritrovare nel 70% dei casi, grazie alle tante persone oneste che si prendono la briga di portare alle forze dell'ordine quanto hanno rinvenuto lungo la loro strada. Proprio così: ogni giorno c'è qualcuno che trova, principalmente per terra,d'ogni sorta di valore e. «Ma nell'elenco dei ritrovamenti portati al vaglio dei nostri uffici - sottolinea Stefano Rossi, comandante dalla Polizia municipale di Pordenone - non mancano però i gioielli e gli oggetti griffati di valore come gli orologi, une un». Ci sono poi i soldi, anche in grandi quantità, trovati dentro portafogli o i buste di carta (dove di solito li custodiscono i pensionati o gli stranieri), e ledi casa, per lo più di porte blindate, che comunque sono da considerarsi una cosa preziosa. «In un anno, da gennaio 2017 a gennaio 2018, sono stati restituiti ben 6 portafogli contenenti documenti e denaro, per un valore complessivo di 400 euro, il cui smarrimento era stato regolarmente denunciato. Sempre a gennaio - racconta il comandante Rossi -, che aveva trovato un anno prima nei pressi della Prefettura di Pordenone. Nessuno era venuto a denunciare lo smarrimento della busta con il piccolo malloppo e, pertanto, come previsto dal Codice civile, è diventato di proprietà della donna che lo ha ritrovato»...