PORDENONE - Aperto fino a tardi, con una scelta tra le più ampie di tutta la città. Divisivo, a volte, perché si tratta di uno di quei classici posti che «o piace o non piace». Senza mezze misure. In ogni caso una meta storica della seconda serata pordenonese. Perché «andiamo all'Obelix», anche se ultimamente il nome era cambiato - di poco - è una frase tipica del week-end standard di molte persone, giovani e non. Adesso però arriva la svolta, perché gli amanti del locale in versione pub dovranno rassegnarsi. La Taverna di mister "O" - questa la denominazione con la quale era conosciuto il locale negli ultimi tempi - cambierà infatti decisamente pelle. Addio al classico pub, spazio a un ristorante. Il pronostico è naturalmente in sospeso, così come il giudizio di tanti "fan" del locale. Ma la svolta ormai è certa.

CAMBIO DI PASSO

Da poche settimane il locale non serve più la classica birra accompagnata da un hamburger con le patatine. È infatti in atto un cambiamento importante, con un investimento per il futuro che arriva dalla provincia e precisamente dal comune di San Vito al Tagliamento. Il cambio di passo, infatti, avverrà grazie all'impegno di un noto proprietario di un locale della cittadina sanvitese, cioè Oronzo Salvatore Parianò. Titolare della trattoria Da Licinio, si sposterà parzialmente a Pordenone per cambiare i connotati di uno dei pub più famosi di tutto il capoluogo.

I DETTAGLI

Primo punto importante: gli affezionati del locale non dovranno dire addio al loro posto preferito di tante serate. Semplicemente saranno chiamati ad adattarsi ad un nuovo stile, a un nuovo tipo di esperienza. La taverna di Mister "O", infatti, diventerà un ristorante. Le sorprese in questo caso sono dietro l'angolo e non è ancora chiaro che tipo di ristorante accoglierà i nuovi e vecchi clienti che rimarranno ancora "fedeli" al locale di via del Maglio 2. Certamente si tratterà di una virata importante, da una classica birreria con spazi per la musica dal vivo a un ristorante che accoglierà i commensali a due passi dal centro storico di Pordenone.