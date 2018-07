Troppi campi danneggiati, al via la cattura delle nutrie

di Mirella Piccin

AZZANO - Anche nel territorio comunale, come ormai in tutti gli ambiti della pianura veneto-friulana, in queste ultime settimane sono particolarmente aumentati i danni provocati alle coltivazioni da parte delle nutrie (nome scientifico Myocastor coypus), il roditore non autoctono che vive lungo le rive dei corsi d'acqua e si nutre prevalentemente della pianta di mais. Oltre a provocare enormi danni economici alle coltivazioni, in quanto ne distrugge il fusto, provoca numerosi danni alle arginature dei corsi d'acqua: l'animale riesce in poco tempo a scavare profonde e larghe cavità tra terra e acqua che minano la tenuta degli argini con conseguenti dissesti che riguardano i terreni coltivati.