Il sindaco: «Troppe nutrie, tolleranza zero, si può anche sparare»

di Mirella Piccin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le prime segnalazioni per la massiccia presenza di nutrie a Pasiano risalgono al 2016, quando dai residenti, dai cacciatori e dagli operatori rurali giunsero indicazioni puntuali su tane e colonie per lo più prospicienti i corsi d'acqua. In questo ultimo biennio, grazie a tutte le indicazioni pervenute con spirito collaborativo dalla comunità si è di fatto creata un'efficace rete tra l'amministrazione comunale guidata da Edi Piccinin, la Direzione forestale e tutte e cinque le stazioni forestali del...