Pedala in bici: travolta dall'auto, donna rovina in strada e muore

di Paola Treppo

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) - Travolta eda una auto una donna di, 56 anni, che in sella alla sua bici stava percorrendo via Divisione Garibaldi, a San Vito al Tagliamento.Erano da poco passate le 6.30 di oggi, venerdì 15 giugno, quando una vettura condotta da M. F., undel posto di 20 anni, l'ha travolta, per cause in corso di accertamento da parte da parte della polizia stradale di Splimbergo, intervenuta per i rilievi. La donna èsul colpo. Inutili i soccorsi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.