AVIANO - Le diverse perturbazioni che hanno interessato il Friuli occidentale negli ultimi giorni hanno consolidato il manto nevoso in quota, dando fiducia sulla possibilità di poter sciare fino al lunedì di Pasquetta (il primo aprile), quando è in programma la chiusura degli impianti di risalita. Ovviamente, in considerazione del meteo pazzo degli ultimi anni, le valutazioni andranno fatte di settimana in settimana. Resta il fatto che anche oggi e domani si scierà su piste perfettamente allestite. Marzo, come da tradizione, porta anche le competizioni nazionali di varie categorie, che rappresentano una boccata di ossigeno per le attività ricettive, dopo la conclusione della stagione delle settimane bianche.

Gli eventi sportivi ad alta quota

Dall’8 al 10 Piancavallo ospiterà i migliori atleti Under14 d’Italia che gareggeranno nelle varie competizioni di sci di fondo. Sarà un fine settimana intenso che vedrà la presenza, nella località montana avianese, di quasi 600 persone, tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, assistenti, famigliari e volontari.

Nelle stesse giornate dei Campionati italiani della categoria “Ragazzi” si terranno anche le competizioni valide per la Coppa Italia Rode con la presenza di ottimi atleti senior, under 23 e civili ovvero quelli che non partecipano alla coppa del mondo. Sarà una tre giorni all’insegna degli sci “stretti” che vedrà impegnato lo Sci Club Panorama in veste di organizzatore. L’Asd pordenonese, presieduta da Michele Scaramuzza, negli ultimi anni, è stata impegnata nella gestione di grandi eventi legati agli sport della neve tra cui la tappa di Coppa del Mondo di snowboard Piancavallo 2022, la Coppa Europa di sci di fondo Tarvisio 2020 e i Campionati italiani di sci di fondo U14 Piancavallo 2018. Un calendario competizioni che vedrà gli atleti gareggiare nelle gare sprint, individuali e staffette con il prologo di giovedì 7 marzo quando si svolgerà la cerimonia di benvenuto, prevista alle 17.30 in piazza a Piancavallo. Attesi nel fine settimana, come ospiti illustri, i campioni olimpici degli sci stretti, Gabriella Paruzzi, Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer, Manuela e Giorgio Di Centa. Il sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin, ha elogiato il Panorama per la capacità di allestire simili eventi, ricordando come «si può fare una buona promozione, attraverso lo sport, i giovani e l’ambiente. Un’ottima organizzazione è anche frutto delle capacità di creare sinergie e iniziative coinvolgenti».