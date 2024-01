PORDENONE - Basse temperature, pioggia e sopra i 1300 metri anche la neve. Il week end della Befana, anche in provincia di Pordenone si caratterizzerà con il cambio del meteo, dopo un lungo periodo, salvo la notte di San Silvestro, con temperature decisamente sopra la media.

LA NEVE

La perturbazione in arrivo, per i patiti dello sci e sopratutto per i titolari delle attività commerciali della montagna, dovrebbe portare una nuova "spolverata" di neve. Il giorno migliore sarà domani, sabato, quando l'Osmer prevede senza dubbio una giornata di pioggia in pianura, ma anche la presenza di nevicate. La neve inizialmente inizierà a cadere a circa 1100-1300 metri sulle Alpi, 1400-1600 sulle Prealpi. In giornata la neve potrà scendere fino a circa 1000-1200 e fino a fondovalle nel Tarvisiano tra pomeriggio e sera. In quota le nevicate potranno essere intense. Alcuni centimetri sono previsti anche a Piancavallo che dovrebbe tornare a imbiancarsi. Da segnalare anche che da domenica, ma ancora meglio da lunedì prossimo, le temperature scenderanno parecchio. Già ora si sono abbassate.

LA PIOGGIA

Già oggi farà capolino l'acqua, anche se sarà domani il giorno clou. Oggi cielo in prevalenza coperto, con nuvolosità più consistente da metà giornata. Tra pomeriggio e sera inizieranno precipitazioni estese, in genere moderate, localmente più abbondanti. Non sono escluse, inoltre, alcune nevicate già dai 1300 metri in su. Per quanto riguarda la pioggia, domani, sabato, la giornata sarà caratterizzata soprattutto in pianura da piogge di una certa intensità che durante il pomeriggio potrebbero pure intensificarsi. Domenica ancora cielo coperto. Nella notte e fino al mattino possibili precipitazioni residue, che poi cesseranno. Soffierà vento moderato da nord o nord-est in pianura, sostenuto in quota sulla zona montana, Bora sostenuta a Trieste e sul Carso. Dalla sera, come detto, inizierà un sensibile calo termico. La neve prevista già domani e il calo delle temperature consentiranno di sciare ancora per diversi giorni a Piancavallo dove smaltito il pienone di fine anno oggi è già più facile trovare posti in albergo o appartamenti disponibili. Il boom di presenze è previsto per domenica.